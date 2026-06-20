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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Астрология
Количество просмотров
51
Время на прочтение
2 мин

Лунный гороскоп: что можно и чего нельзя делать 21 июня

Луна — не только украшение ночного неба, ближайшее к Земле небесное тело и спутник нашей планеты, но и фактор, оказывающий серьезное влияние на все сферы нашей жизни.

Автор публикации
Фото автора: Мила Королева Мила Королева
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Луна

Луна / © Credits

Зная, какими характеристиками обладают конкретные лунные сутки, можно понять, почему происходят те или иные события, а мы реагируем на них только так. а не иначе.

Луна отвечает за наше самочувствие, работу, финансы, настроение, отношения с другими людьми, личную жизнь и вектор нашей деятельности, поэтому очень важно прислушаться к ее советам. Что нам рассказывает и рекомендует, а также от чего нас предостерегает Луна сегодня — 21 июня?

Луна рассказывает

День, когда, почувствовав немотивированную уверенность в своих силах, можно совершить серьезные — и досадные — ошибки, поэтому самомнение и высокомерие из общения с окружающими нужно исключить.

Луна рекомендует

Очень важно делать добрые дела, не ожидая возможности совершить глобальный подвиг — даже, казалось бы, незначительный поступок, направленный на помощь другим, куда важнее серьезных намерений, которые так и не удалось осуществить. Перед сном нужно загадать желание — оно обязательно сбудется, или задать интересующий нас вопрос — подсознание даст на него правильный ответ.

Луна предостерегает

От злых умыслов, особенно если они касаются других людей, необходимо отказаться категорически, и тот факт, что он объективно их заслуживает, не должно служить оправданием. Также очень важо отказаться от резких и негативных высказываний: в этот день слова будут сбываться практически сразу же — вернуть все назад, если результат нас не устроит, не удастся.

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Дата публикации
Количество просмотров
51
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