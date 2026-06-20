Лунный гороскоп: что можно и чего нельзя делать 21 июня

Луна / © Credits

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Зная, какими характеристиками обладают конкретные лунные сутки, можно понять, почему происходят те или иные события, а мы реагируем на них только так. а не иначе.

Луна отвечает за наше самочувствие, работу, финансы, настроение, отношения с другими людьми, личную жизнь и вектор нашей деятельности, поэтому очень важно прислушаться к ее советам. Что нам рассказывает и рекомендует, а также от чего нас предостерегает Луна сегодня — 21 июня?

Луна рассказывает

День, когда, почувствовав немотивированную уверенность в своих силах, можно совершить серьезные — и досадные — ошибки, поэтому самомнение и высокомерие из общения с окружающими нужно исключить.

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Луна рекомендует

Очень важно делать добрые дела, не ожидая возможности совершить глобальный подвиг — даже, казалось бы, незначительный поступок, направленный на помощь другим, куда важнее серьезных намерений, которые так и не удалось осуществить. Перед сном нужно загадать желание — оно обязательно сбудется, или задать интересующий нас вопрос — подсознание даст на него правильный ответ.

Луна предостерегает

От злых умыслов, особенно если они касаются других людей, необходимо отказаться категорически, и тот факт, что он объективно их заслуживает, не должно служить оправданием. Также очень важо отказаться от резких и негативных высказываний: в этот день слова будут сбываться практически сразу же — вернуть все назад, если результат нас не устроит, не удастся.

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