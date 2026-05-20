Лунный гороскоп: что можно и чего нельзя делать 21 мая
Луна — не только украшение ночного неба, ближайшее к Земле небесное тело и спутник нашей планеты, но и фактор, оказывающий серьезное влияние на все сферы нашей жизни.
Зная, какими характеристиками обладают конкретные лунные сутки, можно понять, почему происходят те или иные события, а мы реагируем на них только так, а не иначе.
Луна отвечает за наше самочувствие, работу, финансы, настроение, отношения с другими людьми, личную жизнь и вектор нашей деятельности, поэтому очень важно прислушаться к ее советам. Что нам рассказывает и рекомендует, а также от чего нас предостерегает Луна 21 мая?
Луна рассказывает
День пассивной энергетики, события которого спокойны и неторопливы. В это время, как правило, ничего не происходит — ни плохого, ни хорошего. Нынешние лунные сутки, по мнению астрологов, предназначены для отдыха, но если в будний день — вот как сегодня — такой возможности нет, нужно хотя бы отказаться от резких движений, какой бы жизненной сферы они ни касались.
Луна рекомендует
В профессиональном отношении можно начинать работу над новыми делами, от серьезных проектов лучше отказаться. Можно — и нужно — налаживать отношения — как с друзьями или родственниками, так и с любимыми людьми. День также благоприятен для официального оформления отношений: брак, заключенный сегодня, окажется долгим и счастливым.
Луна предостерегает
Сегодня нельзя выражать свое недовольство чем бы то ни было — собой, другими людьми, положением дел и жизнью в целом: с обстоятельствами, какими бы они ни были, нужно смириться, а людей, даже если они нас обидели, простить.
