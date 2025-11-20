Лунный гороскоп: что можно и чего нельзя делать 21 ноября

Луна / © Credits

Зная, какими характеристиками обладают конкретные лунные сутки, можно понять, почему происходят те или иные события, а мы реагируем на них только так, а не иначе.

Луна отвечает за наше самочувствие, работу, финансы, настроение, отношения с другими людьми, личную жизнь и вектор нашей деятельности, поэтому очень важно прислушаться к ее советам. Что нам рассказывает и рекомендует, а также от чего нас предостерегает Луна сегодня — 21 ноября?

Луна рассказывает

День, когда можно получить необходимые сведения из любых источников, в том числе и от окружающих нас людей, главное — правильно задавать им вопросы.

Луна рекомендует

День благоприятен для того, чтобы заняться внешним видом, изменив свой имидж: конечно, это можно сделать и самостоятельно, но все-таки лучше будет обратиться к специалисту.

Луна предостерегает

От работы над новыми проектами нужно отказаться — успешными они не будут, поэтому необходимо сосредоточиться на тех, которые были начаты ранее, тем более, что без этого нельзя будет двигаться вперед. Романтические свидания и встречи с друзьями также лучше перенести на другое время — приятного общения все равно не получится.

