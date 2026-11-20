Луна / © Credits

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Зная, какими характеристиками обладают конкретные лунные сутки, можно понять, почему происходят те или иные события, а мы реагируем на них только так, а не иначе.

Луна отвечает за наше самочувствие, работу, финансы, настроение, отношения с другими людьми, личную жизнь и вектор нашей деятельности, поэтому очень важно прислушаться к ее советам. Что нам рассказывает и рекомендует, а также от чего нас предостерегает Луна 21 ноября?

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Луна рассказывает

День дежавю, когда часто будет казаться, что нечто подобное с человеком когда-то уже происходило.

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Луна рекомендует

Некоторые ситуации действительно могут быть повторением былых обстоятельств или возвращением в нашу жизнь людей, которые в свое время из нее исчезли, теперь же решили снова удостоить нас своим вниманием. Как правило, это значит, что необходимо исправить совершенные в прошлом ошибки или поставить точки над «и» в незаконченных до сих пор отношениях.

Звезды советуют провести день наедине с собой: возможно, без посторонних помех мы сможем вспомнить что-то очень важное, что позволит достичь успеха в профессии или улучшить личную жизнь. Крупная сумма денег, которая в этот день окажется в нашем распоряжении, предназначена для важной покупки, которую мы давно планировали — не стоит растрачивать ее на пустяки.

Луна предостерегает

Не стоит жить воспоминаниями, даже очень приятными: таким образом можно навсегда остаться в прошлом, а настоящее и будущее, которое может быть не менее привлекательным, пройдут стороной. Также важно быть внимательными к знакам, которые могут буквально преследовать вас в этот день: скорее всего, таким образом звезды предупредят о возможных жизненных переменах. Любой сегодняшний спор станет пустой тратой времени: доказать свою правоту все равно не удастся, а бесцельность разговора испортит настроение.

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