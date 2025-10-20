Лунный гороскоп: что можно и чего нельзя делать 21 октября

Луна / © Credits

Зная, какими характеристиками обладают конкретные лунные сутки, можно понять, почему происходят те или иные события, а мы реагируем на них только так. а не иначе.

Луна отвечает за наше самочувствие, работу, финансы, настроение, отношения с другими людьми, личную жизнь и вектор нашей деятельности, поэтому очень важно прислушаться к ее советам. Что нам рассказывает и рекомендует, а также от чего нас предостерегает Луна сегодня — 21 октября?

Луна рассказывает

День позитивной энергетики, который — разумеется, словно — желательно разделать на две части: в первой половине дня необходимо завершить все начатые раньше дела, а во второй можно и нужно строить планы на будущее — как минимум, на весь следующий месяц.

Луна рекомендует

Единственный день лунного месяца, когда мечтать не только можно, но и нужно — все, что мы создадим сегодня в своем воображении в скором времени станет реальности, поэтому главное — прорабатывать в мыслях каждую деталь своих фантазий.

Луна предостерегает

Нельзя проявлять чрезмерную доверчивость — она может привести нас в сети мошенников, которые не дремлют в любое время, но особенно опасны в такие — чистые и светлые — дни. Осторожность не помешает и в любых финансовых вопросах, особенно если материальные возможности ограничены — нельзя терять то, что имеется в наличии. Любые — даже, казалось бы, незначительные — медицинские процедуры нужно перенеси на другой день.

