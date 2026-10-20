Лунный гороскоп: что можно и чего нельзя делать 21 октября

Луна / © Credits

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Зная, какими характеристиками обладают конкретные лунные сутки, можно понять, почему происходят те или иные события, а мы реагируем на них только так, а не иначе.

Луна отвечает за наше самочувствие, работу, финансы, настроение, отношения с другими людьми, личную жизнь и вектор нашей деятельности, поэтому очень важно прислушаться к ее советам. Что нам рассказывает и рекомендует, а также от чего нас предостерегает Луна 21 октября?

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Луна рассказывает

Нынешний день показывает нам первые результаты приложенных ранее — к тому или иному делу — усилий: можно понять, правильную ли цель мы выбрали, и как работали на ее достижение.

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Луна рекомендует

В отношениях с другими людьми нас может ожидать незапланированное, но приятное открытие: человек, к которому мы относились с изрядной долей негатива, может показать себя с позитивной стороны, что резко изменит наше мнение о нем.

Луна предостерегает

Необходимо категорически отказаться от жалости к себе: неконструктивность этого чувства не улучит, а серьезно ухудшит положение во всех сферах жизни и деятельности — от профессиональных достижений до личной жизни. Опасно — под влиянием недоброй минуты — желать неприятностей кому-либо из окружающих, даже если объективно человек этого заслуживает — слишком велика вероятность на собственном опыте узнать, как работает закон бумеранга. Не стоит также принимать важные решения, которые могут кардинально изменить нашу жизнь — сегодня оно заведомо окажется неудачным.

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