Лунный гороскоп: что можно и чего нельзя делать 21 сентября

Луна / © Credits

Реклама

Зная, какими характеристиками обладают конкретные лунные сутки, можно понять, почему происходят те или иные события, а мы реагируем на них только так. а не иначе. Луна отвечает за наше самочувствие, работу, финансы, настроение, отношения с другими людьми, личную жизнь и вектор нашей деятельности, поэтому очень важно прислушаться к ее советам. Что нам рассказывает и рекомендует, а также от чего нас предостерегает Луна сегодня — 21 сентября?

Луна рассказывает

День, когда можно и нужно мечтать, при этом не стоит скромничать, делая «заказ» Вселенной, нужно запрашивать по максимуму, в таком случае гарантированно можно будет получить хотя бы половину.

Луна рекомендует

Отвечая на любой вопрос, который поставит перед нами жизнь, прислушивайтесь не к разуму, чьи доводы вряд ли грамотно оценят сложившуюся ситуацию, а к интуиции — она не подведет. Звезды настоятельно советуют посвятить выходной заботе о внешнем виде — нынешний день идеально подходит для посещения магазинов и салонов красоты.

Реклама

Луна предостерегает

Общаться с близкими людьми сегодня нежелательно — начавшаяся в это время ссора окажется продолжительной и с серьезными последствиями.

Читайте также: