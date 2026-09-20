Лунный гороскоп: что можно и чего нельзя делать 21 сентября

Луна / © Credits

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Зная, какими характеристиками обладают конкретные лунные сутки, можно понять, почему происходят те или иные события, а мы реагируем на них только так. а не иначе.

Луна отвечает за наше самочувствие, работу, финансы, настроение, отношения с другими людьми, личную жизнь и вектор нашей деятельности, поэтому очень важно прислушаться к ее советам. Что нам рассказывает и рекомендует, а также от чего нас предостерегает Луна сегодня — 21 сентября?

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Луна рассказывает

Нынешний день астрологи считают вершиной лунного месяца, его энергетика логична для начала рабочей недели — она дает ощущение бодрости и подъема — как духовного, так и физического — в такое время особенно везет сильным, активным и решительным людям.

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Луна рекомендует

Энергию, в которой сегодня не будет недостатка, необходимо направить на решение наиболее важных вопросов — как в профессиональном, так и в хозяйственном отношении нельзя растрачивать себя на мелочи. К любой цели надо идти напрямик, не отвлекаясь на решение вопросов, которые не имеют первостепенного значения. В финансовом отношении будут успешны только небольшие операции, от крупных в этот день нужно отказаться — в случае неудачи обидно будет потерять значительную сумму денег.

Луна предостерегает

Перепады настроения окружающих нас людей могут создавать серьезные неудобства и даже неприятности — к им надо быть морально готовыми и сдерживаться, не давая себе возможности реагировать на них чересчур эмоционально. Точно таким же образом нужно относиться и к собственной психологической неустойчивости, которая вероятна в это время.

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