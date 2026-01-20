Лунный гороскоп: что можно и чего нельзя делать 21 января

Луна / © Credits

Зная, какими характеристиками обладают конкретные лунные сутки, можно понять, почему происходят те или иные события, а мы реагируем на них только так, а не иначе.

Луна отвечает за наше самочувствие, работу, финансы, настроение, отношения с другими людьми, личную жизнь и вектор нашей деятельности, поэтому очень важно прислушаться к ее советам. Что нам рассказывает и рекомендует, а также от чего нас предостерегает Луна 21 января?

Луна рассказывает

День, когда дают о себе знать усилия, которые были приложены месяц, а то и два тому назад, которые, как принято было считать, были потрачены впустую: можно сказать, что мы увидим «ростки» того, что «посеяли» в предыдущий лунный месяц.

Луна рекомендует

Почувствовав усталость, которая станет следствием переутомления последнего времени, не стоит бросать свою работу — нужно продолжать ею заниматься, а там и второе дыхание откроется.

Луна предостерегает

Каждый из нас, чего бы мы ни добились в жизни, будет испытывать недовольство — как своими достижениями, так и самими собой. Не стоит принимать связанные с этим переживания близко к сердцу — уже завтра от них не останется и следа. Также велика вероятность встречи с человеком, которого мы не видели долгое время: необходимо отнестись к его появлению с осторожностью — он может преследовать по отношению к вам неблаговидную и корыстную цель.

