- Дата публикации
-
- Категория
- Астрология
- Количество просмотров
- 131
- Время на прочтение
- 2 мин
Лунный гороскоп: что можно и чего нельзя делать 21 января
Луна — не только украшение ночного неба, ближайшее к Земле небесное тело и спутник нашей планеты, но и фактор, оказывающий серьезное влияние на все сферы нашей жизни
Зная, какими характеристиками обладают конкретные лунные сутки, можно понять, почему происходят те или иные события, а мы реагируем на них только так, а не иначе.
Луна отвечает за наше самочувствие, работу, финансы, настроение, отношения с другими людьми, личную жизнь и вектор нашей деятельности, поэтому очень важно прислушаться к ее советам. Что нам рассказывает и рекомендует, а также от чего нас предостерегает Луна 21 января?
Луна рассказывает
День, когда дают о себе знать усилия, которые были приложены месяц, а то и два тому назад, которые, как принято было считать, были потрачены впустую: можно сказать, что мы увидим «ростки» того, что «посеяли» в предыдущий лунный месяц.
Луна рекомендует
Почувствовав усталость, которая станет следствием переутомления последнего времени, не стоит бросать свою работу — нужно продолжать ею заниматься, а там и второе дыхание откроется.
Луна предостерегает
Каждый из нас, чего бы мы ни добились в жизни, будет испытывать недовольство — как своими достижениями, так и самими собой. Не стоит принимать связанные с этим переживания близко к сердцу — уже завтра от них не останется и следа. Также велика вероятность встречи с человеком, которого мы не видели долгое время: необходимо отнестись к его появлению с осторожностью — он может преследовать по отношению к вам неблаговидную и корыстную цель.
