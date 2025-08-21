- Дата публикации
Лунный гороскоп: что можно и чего нельзя делать 22 августа
Луна — не только украшение ночного неба, ближайшее к Земле небесное тело и спутник нашей планеты, но и фактор, оказывающий серьезное влияние на все сферы нашей жизни.
Зная, какими характеристиками обладают конкретные лунные сутки, можно понять, почему происходят те или иные события, а мы реагируем на них только так. а не иначе. Луна отвечает за наше самочувствие, работу, финансы, настроение, отношения с другими людьми, личную жизнь и вектор нашей деятельности, поэтому очень важно прислушаться к ее советам. Что нам рассказывает и рекомендует, а также от чего нас предостерегает Луна сегодня — 22 августа?
Луна рассказывает
День темной и негативной энергетики, отрицательно влияющей на человеческую психику. Нервное напряжение, которое будет накапливаться в течение всего дня, может негативно сказаться на работе и отношениях с другими людьми, что, в свою очередь, приведет к стрессу и пошатнувшемся психическому здоровью
Луна рекомендует
День желательно провести в одиночестве: общение с другим — даже близкими — людьми может привести к конфликту, о котором придется пожалеть. Если общения избежать не удастся, нельзя отвечать грубостью на грубость и резкостью на раскосость — зло нельзя умножать всегда, но сегодня — особенно.
Луна предостерегает
Выходя на улицу, нужно ограничиться посещением продовольственного магазина и аптеки — мест большого скопления людей желательно избегать. Нежелательно посещать парикмахерскую: срезав волосы, можно навлечь на себя серьезные неприятности.
