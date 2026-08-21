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Лунный гороскоп: что можно и чего нельзя делать 22 августа
Луна — не только украшение ночного неба, ближайшее к Земле небесное тело и спутник нашей планеты, но и фактор, оказывающий серьезное влияние на все сферы нашей жизни.
Зная, какими характеристиками обладают конкретные лунные сутки, можно понять, почему происходят те или иные события, а мы реагируем на них только так, а не иначе.
Луна отвечает за наше самочувствие, работу, финансы, настроение, отношения с другими людьми, личную жизнь и вектор нашей деятельности, поэтому очень важно прислушаться к ее советам. Что нам рассказывает и рекомендует, а также от чего нас предостерегает Луна 22 августа?
Луна рассказывает
Самый сильный в энергетическом отношении день лунного календаря, который, несмотря на то, что он выпадает на субботу, идеально подходит для решения любых — в том числе деловых и профессиональных — вопросов.
Луна рекомендует
Энергию дня необходимо направить на созидание: это может быть решением как деловых, так и бытовых вопросов — в зависимости от того, что в этом случае имеет первостепенное значение для каждого из нас. Тем не менее уход за своим домом все-таки станет приоритетной задачей, которую не стоит откладывать.
Луна предостерегает
Необходимо воздержаться от резких высказываний, особенно если они касаются других людей — возникший в результате конфликт может иметь самые неприятные последствия, поэтому осторожность не помешает. В любых — даже самых непростых — ситуациях необходимо сдерживать эмоции и сохранять хладнокровие. Не стоит также переживать из-за неприятностей, которые в данный момент имеют исключительно гипотетическую возможность: проблемы нужно решать по мере их возникновения.
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