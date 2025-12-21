Лунный гороскоп: что можно и чего нельзя делать 22 декабря

Луна / © Credits

Зная, какими характеристиками обладают конкретные лунные сутки, можно понять, почему происходят те или иные события, а мы реагируем на них только так. а не иначе.

Луна отвечает за наше самочувствие, работу, финансы, настроение, отношения с другими людьми, личную жизнь и вектор нашей деятельности, поэтому очень важно прислушаться к ее советам. Что нам рассказывает и рекомендует, а также от чего нас предостерегает Луна сегодня — 22 декабря?

Луна рассказывает

Эмоционально неровный день, энергетика которого, сначала качнется в сторону «минуса, после чего резко перейдет в „плюс“, поэтому конфликты, наметившиеся с утра, не получат развития и довольно быстро урегулируются. Такие „качели“ не самым лучшим образом отразятся на нашей психике, поэтому нежелательно остро реагировать как на печаль, так и на радость.

Луна рекомендует

Чем бы мы сегодня ни занимались, необходимо чувствовать уверенность в своих силах — без нее не удастся справиться даже с самой простой задачей. Время также идеально подходит для того, чтобы — пусть не сразу, а постепенно — перейти на здоровое питание: уже сегодня можно исключить из своего рациона вредные продукты, заменив их овощами и фруктами.

Луна предостерегает

Чрезмерная физическая активность чревата травмами и растяжениями, поэтому очень важно избегать серьезных нагрузок. Также не стоит никому прощать обиды — даже самому близкому человеку, в противном случае такой стиль общения может войти у него в привычку, а это вряд ли пойдет на пользу отношениям.