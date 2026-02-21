Лунный гороскоп: что можно и чего нельзя делать 22 февраля

Луна / © Credits

Зная, какими характеристиками обладают конкретные лунные сутки, можно понять, почему происходят те или иные события, а мы реагируем на них только так. а не иначе.

Луна отвечает за наше самочувствие, работу, финансы, настроение, отношения с другими людьми, личную жизнь и вектор нашей деятельности, поэтому очень важно прислушаться к ее советам. Что нам рассказывает и рекомендует, а также от чего нас предостерегает Луна сегодня — 22 февраля?

Луна рассказывает

День добра и милосердия, которые рекомендуется проявлять всем без исключения — все то хорошее, что мы сделаем сегодня, обязательно = и очень быстро — вернется обратно.

Луна рекомендует

Многие и нас на собственном опыте смогут убедиться в том, что скромность — кратчайший путь в неизвестность, поэтому необходимо решительнее отстаивать свою правоту, отбросив сомнения в себе и своих силах, которые не дают нам покоя в последнее время.

Луна предостерегает

Не стоит подпускать близко к себе незнакомцев — нужно соблюдать социальную. дистанцию в магазинах и транспорте: чужие люди могут нарушить ваше биополе.

