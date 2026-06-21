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Лунный гороскоп: что можно и чего нельзя делать 22 июня
Луна — не только украшение ночного неба, ближайшее к Земле небесное тело и спутник нашей планеты, но и фактор, оказывающий серьезное влияние на все сферы нашей жизни.
Зная, какими характеристиками обладают конкретные лунные сутки, можно понять, почему происходят те или иные события, а мы реагируем на них только так. а не иначе.
Луна отвечает за наше самочувствие, работу, финансы, настроение, отношения с другими людьми, личную жизнь и вектор нашей деятельности, поэтому очень важно прислушаться к ее советам. Что нам рассказывает и рекомендует, а также от чего нас предостерегает Луна сегодня — 22 июня?
Луна рассказывает
День, когда количество приложенных для достижения цели усилий, переходит в качество. Велика вероятность приятных жизненных перемен, которых мы долго ждали.
Луна рекомендует
Все, что сегодня произойдет в жизни, будет неслучайно: у любого события есть предыстория, главное — понять, какие наши действия привели к тому или иному результату. В этот день также можно — и нужно — осознавать свои ошибки и делать из них выводы на будущее, что поможет избежать их впредь. Нынешний день также благоприятен для решительных шагов — особенно это коснется личной жизни.
Луна предостерегает
Не стоит откровенничать с людьми, которых мы не очень хорошо знаем: мы легко можем проговориться, сообщив им важные для нас сведения, и неизвестно, как они решат ими распорядиться.
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