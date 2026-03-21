Лунный гороскоп: что можно и чего нельзя делать 22 марта

Зная, какими характеристиками обладают конкретные лунные сутки, можно понять, почему происходят те или иные события, а мы реагируем на них только так. а не иначе.

Луна отвечает за наше самочувствие, работу, финансы, настроение, отношения с другими людьми, личную жизнь и вектор нашей деятельности, поэтому очень важно прислушаться к ее советам. Что нам рассказывает и рекомендует, а также от чего нас предостерегает Луна сегодня — 22 марта?

Луна рассказывает

День, когда — впервые в только что начавшемся лунном месяце — добро и зло выйдут на бой против друг друга. Правда, противостояние окажется условным — если можно так выразиться — схематичным, но это не значит, что его можно игнорировать. Как правило, в такой день астрологи предупреждают об ответственности за выбор одной из сторон — света или тьмы, который нам придется сделать.

Луна рекомендует

Выбирая между умственной и физической работой, сегодня нужно отдать предпочтение второй: она позволит не только сбросить накопившееся за неделю напряжение, но и, как ни странно это прозвучит, отдохнуть — так всегда действует на организм смена рода деятельности.

Луна предостерегает

Не стоит идти на поводу у желания во что бы то ни стало доказать окружающим свою правоту — за решением вопроса с позиции силы неизменно последует ссора, способная разрушить отношения. Необходимо отказаться от алкогольных напитков, хотя повод для их приема окажется уважительным, но под их воздействием можно будет совершить ошибки, которые практически не удастся исправить.

