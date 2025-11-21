ТСН в социальных сетях

Лунный гороскоп: что можно и чего нельзя делать 22 ноября

Луна — не только украшение ночного неба, ближайшее к Земле небесное тело и спутник нашей планеты, но и фактор, оказывающий серьезное влияние на все сферы нашей жизни.

Автор публикации
Фото автора: Мила Королева Мила Королева
Луна

Луна / © Credits

Зная, какими характеристиками обладают конкретные лунные сутки, можно понять, почему происходят те или иные события, а мы реагируем на них только так. а не иначе.

Луна отвечает за наше самочувствие, работу, финансы, настроение, отношения с другими людьми, личную жизнь и вектор нашей деятельности, поэтому очень важно прислушаться к ее советам. Что нам рассказывает и рекомендует, а также от чего нас предостерегает Луна сегодня — 22 ноября?

Луна рассказывает

День, характеризующийся мощной космической энергетикой, которую почувствуют все без исключения.

Луна рекомендует

Необходимо сосредоточиться на самой масштабной цели, направив на нее все силы и не распыляя их на решение менее важных задач. Также, чем бы человек ни занимался, нужно настраиваться на позитив — только так можно будет ответить на все профессиональные и житейские вызовы.

Луна предостерегает

Чем меньше мы сегодня будем говорить, тем лучше для нас: таким образом мы не сможем выболтать окружающим сведения, которые они впоследствии смогут использовать против нас.

