Луна / © Credits

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Зная, какими характеристиками обладают конкретные лунные сутки, можно понять, почему происходят те или иные события, а мы реагируем на них только так. а не иначе.

Луна отвечает за наше самочувствие, работу, финансы, настроение, отношения с другими людьми, личную жизнь и вектор нашей деятельности, поэтому очень важно прислушаться к ее советам. Что нам рассказывает и рекомендует, а также от чего нас предостерегает Луна сегодня — 22 ноября?

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Луна рассказывает

День серьезных свершений, которые позволят каждому из нас сдвинуть горы, иногда — в буквальном смысле этого слова.

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Луна рекомендует

Сегодня каждому может представиться возможность изменить свою жизнь к лучшему: предложение сменить работу или переехать в другой город станет знаком — очень важно обратить на него внимание. Тем, кто хочет, чтобы сегодняшняя — как профессиональная, так и бытовая — работа была максимально плодотворной, нельзя тратить время на раскачку — необходимо начать действовать с самого утра, иначе энергия дня окажется потраченной впустую.

Луна предостерегает

Нежелательно общаться с людьми, которые позволяют себе неприятные высказывания в ваш адрес: если сегодня подобная выходка со стороны кого-то из окружающих повториться, придется с ним расстаться. Чрезмерная активность, проявленная в этот день, не позволит выполнить все запланированное, напротив, может помешать этому из-за совершенных в спешке ошибок, так что действовать лучше, не торопясь.

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