Лунный гороскоп: что можно и чего нельзя делать 22 октября

Зная, какими характеристиками обладают конкретные лунные сутки, можно понять, почему происходят те или иные события, а мы реагируем на них только так, а не иначе.

Луна отвечает за наше самочувствие, работу, финансы, настроение, отношения с другими людьми, личную жизнь и вектор нашей деятельности, поэтому очень важно прислушаться к ее советам. Что нам рассказывает и рекомендует, а также от чего нас предостерегает Луна сегодня — 22 октября?

Луна рассказывает

День, когда организм начинает пополняться новыми силами, а значит, можно приступать к реализации проектов, подготовкой которых мы занимались в последнее время.

Луна рекомендует

Выбирая между физическим и умственным трудом, нужно остановиться на последнем — интеллектуальные и умственные способности в это время окажутся на высоте. Важно также воздержаться от негативной реакции на слова близких людей, поскольку она будет обусловлена не их поведением, а присущей нам сегодня раздражительностью.

Луна предостерегает

Нельзя ни с кем делиться своими замыслами и планами: даже самым близким и проверенным людям нежелательно говорить о том, что задумали. Во-первых, кто-то из коллег может воспользоваться нашими идеями и воплотить их в жизнь. Во-вторых, вместе со словами может уйти энергия, необходимая для того, чтобы «сказка стала былью», а значит, все усилия окажутся напрасными.

