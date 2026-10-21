Лунный гороскоп: что можно и чего нельзя делать 22 октября

Луна / © Credits

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Зная, какими характеристиками обладают конкретные лунные сутки, можно понять, почему происходят те или иные события, а мы реагируем на них только так. а не иначе.

Луна отвечает за наше самочувствие, работу, финансы, настроение, отношения с другими людьми, личную жизнь и вектор нашей деятельности, поэтому очень важно прислушаться к ее советам. Что нам рассказывает и рекомендует, а также от чего нас предостерегает Луна 22 октября?

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Луна рассказывает

День благоприятен для активных действий — причем, не только в профессиональных делах, но и в личной жизни, где инициатива особенно приветствуется.

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Луна рекомендует

Поскольку во всех направлениях сразу преуспеть не удастся, необходимо выбрать одно, наиболее важное и работать именно на него. Ощущение дежавю, которое может накрыть нас в это время, даст понять, в чем мы когда-то были правы, а а в чем — ошиблись, поэтому не стоит гнать от себя воспоминания — они будут очень полезны. В случайном споре — какого бы предмета он ни касался — не стоит отстаивать свою точку зрения во что бы то ни стало: пусть обе стороны останутся при своем мнении.

Луна предостерегает

От работы над серьезными профессиональными проектами сегодня лучше отказаться — что-то в них обязательно пойдет не так. Нельзя делать критические замечания в адрес окружающих людей — особенно близких и коллег, это усложнит — а в некоторых случаях, и разрушит — отношения с ними. Решая вопросы, касающиеся личной жизни, нужно следовать только собственными соображениями — чужие советы в это время будут лишними.

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