Лунный гороскоп: что можно и чего нельзя делать 22 сентября

Зная, какими характеристиками обладают конкретные лунные сутки, можно понять, почему происходят те или иные события, а мы реагируем на них только так. а не иначе. Луна отвечает за наше самочувствие, работу, финансы, настроение, отношения с другими людьми, личную жизнь и вектор нашей деятельности, поэтому очень важно прислушаться к ее советам. Что нам рассказывает и рекомендует, а также от чего нас предостерегает Луна сегодня — 22 сентября?

Луна рассказывает

День, как и положено понедельнику, желательно посвятить составлению планов на будущее, которые уже в послеобеденное время можно будет начать постепенно воплощать в жизнь.

Луна рекомендует

Стремясь к цели, которую мы поставим перед собой в этот день, важно идти к ней шаг за шагом, не отвлекаясь на мелочи — худшее, что мы сегодня можем сделать, это потратить драгоценную энергию впустую. Решение важного вопроса с близким человеком желательно перенести на вторую половину дня — с утра мы будете настроены слишком категорично и нетерпимо, поэтому общение может привести к ссоре.

Луна предостерегает

В течение дня — во всяком случае, до обеда — важно держать себя в руках, не допуская всплеска эмоций: они могут стать причиной досадой ссоры с коллегами и, что особенно неприятно, с начальством. Не рекомендуется делать резкие движения, бегать — и даже ходить быстрым шагом — а также поднимать тяжести: любая активность чревата травмами, поэтому от нее нужно отказаться.