Лунный гороскоп: что можно и чего нельзя делать 22 января

Зная, какими характеристиками обладают конкретные лунные сутки, можно понять, почему происходят те или иные события, а мы реагируем на них только так, а не иначе.

Луна отвечает за наше самочувствие, работу, финансы, настроение, отношения с другими людьми, личную жизнь и вектор нашей деятельности, поэтому очень важно прислушаться к ее советам. Что нам рассказывает и рекомендует, а также от чего нас предостерегает Луна 22 января?

Луна рассказывает

День, когда импровизации недопустима — идти к поставленной цели нужно только заранее продуманными и просчитанными путями.

Луна рекомендует

Необходимо тщательно продумывать каждое свое действие, но, решение будет принято, не стоит подвергать его сомнению — нужно идти только вперед. Благоприятен нынешний день и для примирения с любимым человеком, с которым мы умудрились рассориться в последнее время, сегодня он охотно пойдет нам навстречу.

Луна предостерегает

Пришло время отпустить обиду, без злого умысла нанесенную нам кем-то из близких — забыв о ней, мы с удивлением почувствуем, что дышать стало гораздо стало, а жить — проще.

