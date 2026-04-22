- Дата публикации
-
- Категория
- Астрология
- Количество просмотров
- 127
- Время на прочтение
- 2 мин
Лунный гороскоп: что можно и чего нельзя делать 23 апреля
Луна — не только украшение ночного неба, ближайшее к Земле небесное тело и спутник нашей планеты, но и фактор, оказывающий серьезное влияние на все сферы нашей жизни.
Зная, какими характеристиками обладают конкретные лунные сутки, можно понять, почему происходят те или иные события, а мы реагируем на них только так, а не иначе.
Луна отвечает за наше самочувствие, работу, финансы, настроение, отношения с другими людьми, личную жизнь и вектор нашей деятельности, поэтому очень важно прислушаться к ее советам. Что нам рассказывает и рекомендует, а также от чего нас предостерегает Луна 23 апреля?
Луна рассказывает
День мощного притока энергии, обращаться с которой нужно максимально осторожно, иначе вместо пользы она принесет вред. Чрезмерная — и не всегда обоснованная — уверенность в своих силах: почувствовав ее, можно сделать ошибку, которую придется долго исправлять.
Луна рекомендует
Любое слово, произнесенное вслух, почти сразу же материализуется, поэтому очень важно правильно формулировать любые высказывания — это поможет избежать неприятных последствий, когда по неосторожности можно получить совсем не то, что хотелось, а иногда результат может и вовсе оказаться противоположным. Особое внимание нужно обратить на сны нынешней ночи — они дадут ответ на важный вопрос, особенно если перед тем ка лечь спать задать его своему подсознание.
Луна предостерегает
Нельзя расходовать силы по пустякам — любая цель должна быть правильно выбрана и тщательно обоснована, иначе время и силы будут потрачены зря.
