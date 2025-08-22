ТСН в социальных сетях

Лунный гороскоп: что можно и чего нельзя делать 23 августа

Луна — не только украшение ночного неба, ближайшее к Земле небесное тело и спутник нашей планеты, но и фактор, оказывающий серьезное влияние на все сферы нашей жизни.


Мила Королева




Зная, какими характеристиками обладают конкретные лунные сутки, можно понять, почему происходят те или иные события, а мы реагируем на них только так. а не иначе. Луна отвечает за наше самочувствие, работу, финансы, настроение, отношения с другими людьми, личную жизнь и вектор нашей деятельности, поэтому очень важно прислушаться к ее советам. Что нам рассказывает и рекомендует, а также от чего нас предостерегает Луна сегодня — 23 августа?

Луна рассказывает

День, на который можно — и нужно — планировать важные дела: оттого, насколько удачным окажется первый шаг, зависит, в конечном итоге, результат всего проекта в целом.

Луна рекомендует

День, как и положено в выходной, рекомендуется провести в состоянии покоя и релакса, главное, не поддаться соблазну немного вздремнуть и не заснуть на добрых полдня — так можно пропустить самое интересное. Общение с окружающими людьми — во избежание конфликтов — лучше свести к минимуму, оставить рядом можно только самых близких, свары с которыми невозможны по определению.

Луна предостерегает

Не стоит начинать работу над новым проектом, даже если речь будет идти всего лишь о домашних делах: успехом он все равно не увенчается. Любую работу необходимо чередовать с отдыхом, иначе можно сильно устать и к концу дня свалиться без сил, что будет крайне обидно, поскольку именно на вечер звезды приготовили нам приятный сюрприз.

