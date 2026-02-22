- Дата публикации
-
- Категория
- Астрология
- Количество просмотров
- 67
- Время на прочтение
- 2 мин
Лунный гороскоп: что можно и чего нельзя делать 23 февраля
Луна — не только украшение ночного неба, ближайшее к Земле небесное тело и спутник нашей планеты, но и фактор, оказывающий серьезное влияние на все сферы нашей жизни.
Зная, какими характеристиками обладают конкретные лунные сутки, можно понять, почему происходят те или иные события, а мы реагируем на них только так. а не иначе.
Луна отвечает за наше самочувствие, работу, финансы, настроение, отношения с другими людьми, личную жизнь и вектор нашей деятельности, поэтому очень важно прислушаться к ее советам. Что нам рассказывает и рекомендует, а также от чего нас предостерегает Луна сегодня — 23 февраля?
Луна рассказывает
День, когда многим из нас может показаться, что нам подвластно любое дело, из-за чего можно взяться за работу, которая пока что нам не по силам. Как правило, это приводит к негативным последствиям, поэтому с энергией, в которой не будет недостатка, необходимо расходовать с умом.
Луна рекомендует
Можно обращаться в государственные учреждения, подписывать договоры, заключать сделки, также хорошо пройдут презентации и деловые переговоры. Получить важный для человека ответ можно будет во сне, но сам он не придет — его нужно задать своему подсознанию перед тем, как лечь спать.
Луна предостерегает
Нельзя есть куриное мясо, включая субпродукты, и яйца — астрологи считают эти продукты плохой приметой, чего — при малейшей возможности — нужно избегать. Запрещено желать кому-либо зла даже мысленно: они тут же достигнут своей цели, но тут же вернутся обратно — причем, в значительно увеличенном объеме.
Читайте также:
Нептун в Овне с 27 января 2026 до 23 марта 2039 года: что нас ждет этот период
Месяц новых возможностей и перемен: четыре знака Зодиака, которым повезет в феврале 2026 года
Четыре знака, которые ждут кардинальные перемены во время Сатурна в Овне