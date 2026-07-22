Лунный гороскоп: что можно и чего нельзя делать 23 июля

Луна / © Credits

Реклама

Зная, какими характеристиками обладают конкретные лунные сутки, можно понять, почему происходят те или иные события, а мы реагируем на них только так, а не иначе.

Луна отвечает за наше самочувствие, работу, финансы, настроение, отношения с другими людьми, личную жизнь и вектор нашей деятельности, поэтому очень важно прислушаться к ее советам. Что нам рассказывает и рекомендует, а также от чего нас предостерегает Луна сегодня — 23 июля?

Луна рассказывает

День, когда ничего нельзя делать, не обдумав как следует каждый свой шаг — последствия у такой опрометчивости могут быть самыми непредсказуемыми и неприятными. Направление действий может быть любым — как положительным, так и отрицательным, но в любом случае все нужно контролировать — пускать на самотек происходящее нельзя.

Реклама

Луна рекомендует

Любой конфликт сегодня решается добрым словом и признанием своей вины, если, конечно, таковая имеется — в любом случае загонять его вглубь нельзя. Недовольство собой, которое в этот день могут почувствовать даже самые уверенные в себе люди, прекрасно «лечится» позитивным мышлением: сосредоточившись на хорошем, удастся нейтрализовать плохое.

Луна предостерегает

Творчеством в этот день лучше не заниматься — успехом такая деятельность не увенчается, поэтому необходимо заняться решением сугубо практических и прагматичных вопросов. Также нежелательно браться за несколько профессиональных вопросов сразу — лучше составить план, в котором расставить намеченные дела в плане уменьшения их важности.

Читайте также:

Новости партнеров