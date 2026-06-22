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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Астрология
Количество просмотров
183
Время на прочтение
2 мин

Лунный гороскоп: что можно и чего нельзя делать 23 июня

Луна — не только украшение ночного неба, ближайшее к Земле небесное тело и спутник нашей планеты, но и фактор, оказывающий серьезное влияние на все сферы нашей жизни.

Автор публикации
Фото автора: Мила Королева Мила Королева
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Луна

Луна / © Credits

Зная, какими характеристиками обладают конкретные лунные сутки, можно понять, почему происходят те или иные события, а мы реагируем на них только так. а не иначе.

Луна отвечает за наше самочувствие, работу, финансы, настроение, отношения с другими людьми, личную жизнь и вектор нашей деятельности, поэтому очень важно прислушаться к ее советам. Что нам рассказывает и рекомендует, а также от чего нас предостерегает Луна сегодня — 23 июня?

Луна рассказывает

День мощной космической энергии, которая делает возможным любое — даже очень сложное — дело, прежде всего — профессионального характера, но только в том случае, если оно направлено не на разрушение, а на созидание.

Луна рекомендует

Для успеха в работе необходимо воспользоваться хорошим настроением, которое будет сопутствовать нам с самого утра — под его позитивным влиянием удастся сделать гораздо больше. чем изначально планировалось — нельзя упускать возможность воспользоваться этим фактором, Это также хорошее время для примирения с человеком, которого мы — нарочно или нечаянно — обиде6ли: для этого достаточно будет признать свою ошибку.

Луна предостерегает

Не стоит сразу же бросаться в объятия потенциального работодателя, который сделает вам предложение, позиционируемое как исключительно выгодное и с профессиональной, и с финансовой точки зрения: сначала его необходимо как следует обдумать и только потом давать — или не давать — свое согласие.

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Дата публикации
Количество просмотров
183
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