Астрология
29
Лунный гороскоп: что можно и чего нельзя делать 23 ноября

Луна — не только украшение ночного неба, ближайшее к Земле небесное тело и спутник нашей планеты, но и фактор, оказывающий серьезное влияние на все сферы нашей жизни.

Луна

Луна / © Credits

Зная, какими характеристиками обладают конкретные лунные сутки, можно понять, почему происходят те или иные события, а мы реагируем на них только так. а не иначе.

Луна отвечает за наше самочувствие, работу, финансы, настроение, отношения с другими людьми, личную жизнь и вектор нашей деятельности, поэтому очень важно прислушаться к ее советам. Что нам рассказывает и рекомендует, а также от чего нас предостерегает Луна сегодня — 23 ноября?

Луна рассказывает

День, когда каждому из нас приходится делать выбор между светом и тьмой, от которого будет в ближайшее время зависеть наша жизнь.

Луна рекомендует

В течение дня необходимо демонстрировать выдержку и не давать воли эмоциям — повышенная конфликтность может негативно отразиться на отношениях с окружающими людьми, в том числе, и теми, от которых зависит наша жизнь — прежде всего, родными и друзьями.

Луна предостерегает

Нельзя игнорировать сон, который мы можем увидеть нынешней ночью: вряд ли он будет вещим, но информацию к размышлениям даст — используя ее, можно будет найти вывод из сложившейся в жизни ситуации.

