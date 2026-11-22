Луна / © Credits

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Зная, какими характеристиками обладают конкретные лунные сутки, можно понять, почему происходят те или иные события, а мы реагируем на них только так. а не иначе.

Луна отвечает за наше самочувствие, работу, финансы, настроение, отношения с другими людьми, личную жизнь и вектор нашей деятельности, поэтому очень важно прислушаться к ее советам. Что нам рассказывает и рекомендует, а также от чего нас предостерегает Луна сегодня — 23 ноября?

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Луна рассказывает

День, когда трудно противостоять соблазнам, подстерегающим человека со всех сторон. И неважно, какому искушению придется противостоять, необходимо его преодолеть, только в таком случае удастся сохранить самоуважение.

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Луна рекомендует

Особенного внимания потребуют дети, преимущественно — подросткового возраста: попав под чужое — недоброе — влияние, они могут доставить массу неприятностей — как самим себе, так и всей своей семье. Добиваясь достижения поставленной на сегодняшний день цели, ни в коем случае нельзя отвлекаться на занятия, без которых вполне можно обойтись: время и силы будут потрачены и сделать то, что запланировано, не удастся.

Луна предостерегает

Главным нашим врагом в этот день станет лень — необходимо работать, пусть и через силу, иначе в профессиональном плане нас отбросит на несколько шагов назад. Также, в этот день придется пересмотреть отношение к человеку, которого мы привыкли считать своим другом: скорее всего, он поведет себя не лучшим образом и, что немаловажно, не раскается в этом.

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