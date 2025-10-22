Лунный гороскоп: что можно и чего нельзя делать 23 октября

Луна / © Credits

Реклама

Зная, какими характеристиками обладают конкретные лунные сутки, можно понять, почему происходят те или иные события, а мы реагируем на них только так, а не иначе.

Луна отвечает за наше самочувствие, работу, финансы, настроение, отношения с другими людьми, личную жизнь и вектор нашей деятельности, поэтому очень важно прислушаться к ее советам. Что нам рассказывает и рекомендует, а также от чего нас предостерегает Луна сегодня — 23 октября?

Луна рассказывает

День негативной энергетики, в течение которого — особенно в первой его половине — подвоха можно ждать от самых близких людей. Полностью избежать такого — лунного — влияния нельзя, но его можно значительно минимизировать — для этого необходимо соблюдать осторожность во всех сферах жизни.

Реклама

Луна рекомендует

Усталость, которую мы можем почувствовать в это время, как ни странно это прозвучит, нужно «лечить»… работой: увлекшись, можно и не заметить, как переутомление испарится, а на его место придет энтузиазм и желание работать на достижение цели.

Луна предостерегает

Нельзя торопиться с оформлением деловых документов: поскольку в этот день в их текст может вкрасться досадная ошибка, лучше отложить подписание важных бумаг хотя бы на пару дней. Необходимо соблюдать осторожность в решении финансовых вопросов, а еще лучше и вовсе от них отказаться — вместо ожидаемой прибыли можно получить убыток.

Читайте также: