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Лунный гороскоп: что можно и чего нельзя делать 23 октября
Луна — не только украшение ночного неба, ближайшее к Земле небесное тело и спутник нашей планеты, но и фактор, оказывающий серьезное влияние на все сферы нашей жизни.
Зная, какими характеристиками обладают конкретные лунные сутки, можно понять, почему происходят те или иные события, а мы реагируем на них только так, а не иначе.
Луна отвечает за наше самочувствие, работу, финансы, настроение, отношения с другими людьми, личную жизнь и вектор нашей деятельности, поэтому очень важно прислушаться к ее советам. Что нам рассказывает и рекомендует, а также от чего нас предостерегает Луна 23 октября?
Луна рассказывает
День мощной энергетики, которая не только способствует успехам во всех сферах нашей жизни, но и вызывает приятные эмоции, что в наше время крайне важно.
Луна рекомендует
Удача — как в профессиональном, так и в личном отношении — будет способствовать тем, кто уверен в себе: в отношениях с любимым человеком это качество окажется не менее важным, чем на работе. Можно принимать решение о резких — и приятных — переменах в личной жизни — например, официальное оформление отношений, которые до этого времени были свободными. День даст возможность исправить допущенную ранее ошибку: надо воспользоваться шансом, иначе она может завести нас совсем не в ту сторону. Успешными будут любые финансовые операции –в том числе, и те, которые связаны с везением: можно, например, покупать лотерейные билеты — один из них обязательно окажется выигрышным.
Луна предостерегает
Не стоит принимать близко к сердцу высказывания недоброжелателей: несмотря на их негативную эмоциональную окраску, к истине они не имеют никакого отношения, так что не стоит тратить на них свои нервы и силы.
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