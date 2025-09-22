Лунный гороскоп: что можно и чего нельзя делать 23 сентября

Луна / © Credits

Зная, какими характеристиками обладают конкретные лунные сутки, можно понять, почему происходят те или иные события, а мы реагируем на них только так. а не иначе.

Луна отвечает за наше самочувствие, работу, финансы, настроение, отношения с другими людьми, личную жизнь и вектор нашей деятельности, поэтому очень важно прислушаться к ее советам. Что нам рассказывает и рекомендует, а также от чего нас предостерегает Луна сегодня — 23 сентября?

Луна рассказывает

День, энергетика которого делится на две части: в первой его половине ярко выражен негатив, склоняющий нас к раздражению — вплоть до агрессии, во второй — атмосфера постепенно успокоится и нам будет легче общаться друг с другом.

Луна рекомендует

К любой задаче, которую мы поставим перед собой перед собой в этот день, важно идти шаг за шагом, не отвлекаясь на мелочи. Важно запомнить, а затем хорошо обдумать сны нынешней ночи– в них может содержаться важная житейская подсказка.

Луна предостерегает

День, когда очень важно держать себя в руках, не допуская всплеска эмоций: они могут стать причиной досадой ссоры с коллегами и, что особенно неприятно, с начальством.

