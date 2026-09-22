Лунный гороскоп: что можно и чего нельзя делать 23 сентября

Луна / © Credits

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Зная, какими характеристиками обладают конкретные лунные сутки, можно понять, почему происходят те или иные события, а мы реагируем на них только так, а не иначе.

Луна отвечает за наше самочувствие, работу, финансы, настроение, отношения с другими людьми, личную жизнь и вектор нашей деятельности, поэтому очень важно прислушаться к ее советам. Что нам рассказывает и рекомендует, а также от чего нас предостерегает Луна 23 сентября?

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Луна рассказывает

Нынешний день — мистическое время, когда ненадолго открывается завеса между мирами — реальным и потусторонним. Мы можем проникнуть в любые тайны своего прошлого, которые тщетно задавали себе долгое время. Это также период обновления и переход на новый психологический уровень, отработанная за предыдущие дни энергия заменяется новой — свежей и продуктивной, что астрологи называют энергетической подзарядкой.

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Луна рекомендует

Действовать в это время нужно активно и энергично, так можно будет совершить прорыв в самой важной для каждого сферы деятельности, но прежде всего, в деловой и профессиональной. Это также время открытий: даже в старых вещах, которые мы, казалось бы, знаем наизусть, можно отыскать для себя что-то новое и интересное. Рекомендуется заниматься творчеством: через портал в потусторонний мир могут приходить идеи, которые, будучи воплощенными в жизнь, окажутся по-настоящему гениальными.

Луна предостерегает

Продолжая дела, начатые накануне, ни в коем случае нельзя сбавлять темп, иначе все приложенные усилия пойдут прахом, а человек уподобится Сизифу, ослабившем хватку на пути к вершине, из-за камень, который он тащил в гору, быстро покатится вниз.

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