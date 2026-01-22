- Дата публикации
-
- Категория
- Астрология
- Количество просмотров
- 95
- Время на прочтение
- 1 мин
Лунный гороскоп: что можно и чего нельзя делать 23 января
Луна — не только украшение ночного неба, ближайшее к Земле небесное тело и спутник нашей планеты, но и фактор, оказывающий серьезное влияние на все сферы нашей жизни
Зная, какими характеристиками обладают конкретные лунные сутки, можно понять, почему происходят те или иные события, а мы реагируем на них только так, а не иначе.
Луна отвечает за наше самочувствие, работу, финансы, настроение, отношения с другими людьми, личную жизнь и вектор нашей деятельности, поэтому очень важно прислушаться к ее советам. Что нам рассказывает и рекомендует, а также от чего нас предостерегает Луна 23 января?
Луна рассказывает
Не лучшее время для активных действий — они вряд ли окажутся удачными, поэтому лучше посвятить его размышлениям над увиденным.
Луна рекомендует
Сосредоточиться на решении важного вопроса поможет уединение: не отвлекаясь на пустопорожние разговоры и споры, можно сохранить энергию для серьезных размышлений и необходимых выводов.
Луна предостерегает
Не стоит планировать решение серьезных задач — толку от такой работы получить все равно не удастся. Нельзя грубить окружающим людям, даже если они, на наш взгляд, достойны такого отношения: зачем множить зло, если можно просто не обращать внимания на чужой негатив.
Читайте также:
Зодиакальный гороскоп на январь 2025 года для всех 12 знаков
Мужские знаки Зодиака: хитрости, секреты и магнетизм в отношениях представителей стихий Огня и Воздуха
Венера в Водолее с 17 января до 10 февраля 2026 года: что нас ждет в это время
Что нас ждет в 2026 году: астрологический прогноз для всех знаков Зодиака