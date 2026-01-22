Лунный гороскоп: что можно и чего нельзя делать 23 января

Луна / © Credits

Зная, какими характеристиками обладают конкретные лунные сутки, можно понять, почему происходят те или иные события, а мы реагируем на них только так, а не иначе.

Луна отвечает за наше самочувствие, работу, финансы, настроение, отношения с другими людьми, личную жизнь и вектор нашей деятельности, поэтому очень важно прислушаться к ее советам. Что нам рассказывает и рекомендует, а также от чего нас предостерегает Луна 23 января?

Луна рассказывает

Не лучшее время для активных действий — они вряд ли окажутся удачными, поэтому лучше посвятить его размышлениям над увиденным.

Луна рекомендует

Сосредоточиться на решении важного вопроса поможет уединение: не отвлекаясь на пустопорожние разговоры и споры, можно сохранить энергию для серьезных размышлений и необходимых выводов.

Луна предостерегает

Не стоит планировать решение серьезных задач — толку от такой работы получить все равно не удастся. Нельзя грубить окружающим людям, даже если они, на наш взгляд, достойны такого отношения: зачем множить зло, если можно просто не обращать внимания на чужой негатив.

