Лунный гороскоп: что можно и чего нельзя делать 24 августа
Луна — не только украшение ночного неба, ближайшее к Земле небесное тело и спутник нашей планеты, но и фактор, оказывающий серьезное влияние на все сферы нашей жизни.
Зная, какими характеристиками обладают конкретные лунные сутки, можно понять, почему происходят те или иные события, а мы реагируем на них только так. а не иначе. Луна отвечает за наше самочувствие, работу, финансы, настроение, отношения с другими людьми, личную жизнь и вектор нашей деятельности, поэтому очень важно прислушаться к ее советам. Что нам рассказывает и рекомендует, а также от чего нас предостерегает Луна сегодня — 24 августа?
Луна рассказывает
В первой половине дня можно строить планы на будущее, тщательно продумывая каждую деталь, во второй нужно приступать к постепенному их воплощению в жизнь.
Луна рекомендует
Помочь в этот день другому человеку — хорошая примета, поэтому не стоит отказывать в просьбе тому, кто о чем-то нас попросит. Сны, которые мы увидим нынешней ночью, будут содержать в себе очень важный совет, который звезды советуют запомнить — пригодится он нескоро, но, когда это произойдет, мы поймем всю его ценность для нас.
Луна предостерегает
Несмотря на выходной, общение с близкими людьми необходимо сократить до минимума, особенно нежелательно назначать романтические свидания: к конфликту такая встреча не приведет, но и ожидаемых приятных эмоций не принесет — наоборот, она пройдет в скучной атмосфере, которая может испортить отношения.
