Лунный гороскоп: что можно и чего нельзя делать 24 декабря

Луна / © Credits

Зная, какими характеристиками обладают конкретные лунные сутки, можно понять, почему происходят те или иные события, а мы реагируем на них только так, а не иначе.

Луна отвечает за наше самочувствие, работу, финансы, настроение, отношения с другими людьми, личную жизнь и вектор нашей деятельности, поэтому очень важно прислушаться к ее советам. Что нам рассказывает и рекомендует, а также от чего нас предостерегает Луна 24 декабря?

Луна рассказывает

День, революционных профессиональных и жизненных перемен, когда приступать к реализации важных проектов и принимать серьезные решения.

Луна рекомендует

Удача во всех жизненных сферах будет сопутствовать только тем, кто уверен как в своих силах, так и в правильности цели, которую он себе выбрал, если существует хотя бы малейшее сомнение в первом или втором пункте, лучше за работу не браться, все равно толку от нее не будет.

Луна предостерегает

Важно проявлять в отношении употребляемых в пищу продуктов, особенно если речь идет об общепите или фастфуде — слишком велика вероятность пищевого отравления, что накануне праздника, мягко говоря, нежелательно.

