Лунный гороскоп: что можно и чего нельзя делать 24 февраля

Зная, какими характеристиками обладают конкретные лунные сутки, можно понять, почему происходят те или иные события, а мы реагируем на них только так. а не иначе.

Луна отвечает за наше самочувствие, работу, финансы, настроение, отношения с другими людьми, личную жизнь и вектор нашей деятельности, поэтому очень важно прислушаться к ее советам. Что нам рассказывает и рекомендует, а также от чего нас предостерегает Луна сегодня – 24 февраля?

Луна рассказывает

День преображающего – как каждого человека, так и его жизнь в целом – огня. Который проводит нас через испытания, которые меняют нас с лучшему. Затрагивает этот процесс не только психологический, но и клеточный уровень, поэтому можно сказать, что из него мы выходим совсем другими – как в моральном, так и в физическом смысле.

Луна рекомендует

Необходимо обратить внимание на сны, которые приснятся нынешней ночью – они не только предскажут будущие события, но и подскажут, как вести себя в сложившейся ситуации. Очень важно избегать переохлаждения – даже легкая простуда может привести к серьезным осложнениям.

Луна предостерегает

Необходимо отказаться от сидячего образа жизни: даже работа никоим образом не связана с физической активностью, необходимо делать в ней перерывы для разминки. Неудачный день для свадьбы и помолвки – такие мероприятия лучше перенести на другое время.

