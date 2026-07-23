Лунный гороскоп: что можно и чего нельзя делать 24 июля

Луна / © Credits

Реклама

Зная, какими характеристиками обладают конкретные лунные сутки, можно понять, почему происходят те или иные события, а мы реагируем на них только так, а не иначе.

Луна отвечает за наше самочувствие, работу, финансы, настроение, отношения с другими людьми, личную жизнь и вектор нашей деятельности, поэтому очень важно прислушаться к ее советам. Что нам рассказывает и рекомендует, а также от чего нас предостерегает Луна 24 июля?

Луна рассказывает

День мощной энергетики, которая сделает реальностью любые планы и мечты — особенно если приложить усилия к их воплощению в жизнь.

Реклама

Луна рекомендует

Достичь желаемого — прежде всего в профессиональном плане — удастся только в том случае, если, поставив цель, идти к ней, не обращая внимание на препятствия, которые могут возникнуть на пути. Можно оправляться в поездки и путешествия любого характера, но, скорее всего, в это время они будут связаны с отдыхом. День также благоприятен для бесед с друзьями, главное, чтобы общение не происходит в ущерб работе, поэтому сначала нужно закрыть все запланированные на сегодня дела, а потом назначать встречу.

Луна предостерегает

Нельзя тратить время и силы на работу над незначительными проектами, которые могут подождать как минимум для начала следующей недели, выбирать для работы нужно только действительно серьезные дела. Также очень важно — не терять времени даром: необходимо использовать с выгодой каждую минуту, тогда и результаты дадут повод для удовлетворения — как морального, так и материального.

Читайте также:

Новости партнеров