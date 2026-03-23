Лунный гороскоп: что можно и чего нельзя делать 24 марта
Луна — не только украшение ночного неба, ближайшее к Земле небесное тело и спутник нашей планеты, но и фактор, оказывающий серьезное влияние на все сферы нашей жизни.
Зная, какими характеристиками обладают конкретные лунные сутки, можно понять, почему происходят те или иные события, а мы реагируем на них только так. а не иначе.
Луна отвечает за наше самочувствие, работу, финансы, настроение, отношения с другими людьми, личную жизнь и вектор нашей деятельности, поэтому очень важно прислушаться к ее советам. Что нам рассказывает и рекомендует, а также от чего нас предостерегает Луна сегодня — 24 марта?
Луна рассказывает
Время лавной и спокойной энергетики, которая не предполагает резких движений и активных действий. Непредвиденных — как приятных, так и не очень — событий можно не ожидать, а окружающие люди будут относитьс к нам максимально добродушно и благожелательно.
Луна рекомендует
Доброта, проявленная к людям, сегодня принесет гораздо больше пользы, чем злоба и корысть, поэтому с полным правом можно сказать, что сегодня быть хорошим человеком выгодно — хотелось бы, чтобы так было всегда. Имеет смысл вспомнить о своем хобби, которое именно в это время может стать столь же серьезным — и даже бюджетообразующим — занятием, как и основная профессиональная деятельность.
Луна предостерегает
Нельзя жертвовать своими интересами как профессиональными, так и личными: нужно перестать скромничать и начать говорить «нет». Также противопоказано пускать дела, какого бы свойства они ни были, на самотек: успех ждет только тех, кто будет контролировать свои проекты на каждом этапы работы над ними.
Читайте также:
Астролог назвала три знака, для которых весна 2026 года будет особенной
Петля Меркурия с 12 февраля до 8 апреля 2026 года: что нас ждет в это время
Венера в Тельце с 30 марта до 24 апреля 2026 года: что нас ждет в это время
Белая Луна в знаке Девы с 13 марта до 12 октября 2026 года: что нас ждет в это время