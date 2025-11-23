- Дата публикации
-
Категория
Астрология
Лунный гороскоп: что можно и чего нельзя делать 24 ноября
Луна — не только украшение ночного неба, ближайшее к Земле небесное тело и спутник нашей планеты, но и фактор, оказывающий серьезное влияние на все сферы нашей жизни.
Зная, какими характеристиками обладают конкретные лунные сутки, можно понять, почему происходят те или иные события, а мы реагируем на них только так. а не иначе.
Луна отвечает за наше самочувствие, работу, финансы, настроение, отношения с другими людьми, личную жизнь и вектор нашей деятельности, поэтому очень важно прислушаться к ее советам. Что нам рассказывает и рекомендует, а также от чего нас предостерегает Луна сегодня — 24 ноября?
Луна рассказывает
День, когда самым важным для каждого из нас качеством будет уверенность в своих силах и правильности своих действий и намерений.
Луна рекомендует
Получив распоряжение начальства, не стоит спешить с его выполнением: вполне возможно, что в течение дня оно передумает и отменит его, а мы потратим время и силы зря.
Луна предостерегает
Напряжение, которое сегодня может возникнуть в отношениях с окружающими людьми, с большой долей вероятности станет причиной серьезной ссоры — желательно сдержать эмоции и избежать ее.