Лунный гороскоп: что можно и чего нельзя делать 24 ноября

Зная, какими характеристиками обладают конкретные лунные сутки, можно понять, почему происходят те или иные события, а мы реагируем на них только так. а не иначе.

Луна отвечает за наше самочувствие, работу, финансы, настроение, отношения с другими людьми, личную жизнь и вектор нашей деятельности, поэтому очень важно прислушаться к ее советам. Что нам рассказывает и рекомендует, а также от чего нас предостерегает Луна сегодня — 24 ноября?

Луна рассказывает

День, когда самым важным для каждого из нас качеством будет уверенность в своих силах и правильности своих действий и намерений.

Луна рекомендует

Получив распоряжение начальства, не стоит спешить с его выполнением: вполне возможно, что в течение дня оно передумает и отменит его, а мы потратим время и силы зря.

Луна предостерегает

Напряжение, которое сегодня может возникнуть в отношениях с окружающими людьми, с большой долей вероятности станет причиной серьезной ссоры — желательно сдержать эмоции и избежать ее.