Луна / © Credits

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Зная, какими характеристиками обладают конкретные лунные сутки, можно понять, почему происходят те или иные события, а мы реагируем на них только так. а не иначе.

Луна отвечает за наше самочувствие, работу, финансы, настроение, отношения с другими людьми, личную жизнь и вектор нашей деятельности, поэтому очень важно прислушаться к ее советам. Что нам рассказывает и рекомендует, а также от чего нас предостерегает Луна сегодня — 24 ноября?

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Луна рассказывает

День, будучи одним из самых легких и гармоничных во всем лунном месяце, несмотря на вторник, идеально подходит для отдыха и релакса. Профессиональная деятельность в это время успешной не будет, поэтому звезды советуют заняться любимым делом, которое мы в последнее время забросили.

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Луна рекомендует

Если отвертеться от работы не получится, необходимо действовать без излишнего энтузиазма — он только помешает. Также не стоит распыляться на мелкие дела, которые отнимут силы и энергию, но ни на шаг не приблизят к поставленной цели, поэтому нужно сосредоточиться на основной задаче и не отступать от нее. За советом — как профессионального, так и личного свойства — нужно обращаться к близкому человеку: в его словах не будет личной заинтересованности, а, значит, ему можно следовать.

Луна предостерегает

Даже если человек в чем-то перед нами провинился, обижать его не следует — свое негативное к нему отношение можно выразить, просто проигнорировав его, что окажется даже большей неприятностью. Высокомерие по отношению к окружающим нежелательно всегда, но сегодня — особенно: оно негативно скажется на отношениях, а значит, в будущем мы не сможем обратиться за помощью к тем, кем пренебрегли.

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