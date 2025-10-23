- Дата публикации
-
- Категория
- Астрология
- Количество просмотров
- 135
- Время на прочтение
- 2 мин
Лунный гороскоп: что можно и чего нельзя делать 24 октября
Луна — не только украшение ночного неба, ближайшее к Земле небесное тело и спутник нашей планеты, но и фактор, оказывающий серьезное влияние на все сферы нашей жизни.
Зная, какими характеристиками обладают конкретные лунные сутки, можно понять, почему происходят те или иные события, а мы реагируем на них только так, а не иначе.
Луна отвечает за наше самочувствие, работу, финансы, настроение, отношения с другими людьми, личную жизнь и вектор нашей деятельности, поэтому очень важно прислушаться к ее советам. Что нам рассказывает и рекомендует, а также от чего нас предостерегает Луна сегодня — 24 октября?
Луна рассказывает
День агрессии, которая, несмотря на свою незначительную концентрацию, может оказать негативное влияние на нашу жизнь. Хотим мы того или нет, но нам придется определиться с тем, что каждому конкретному человеку ближе — добро или зло, и сделать один — пусть даже не самый значительный — поступок, подтверждающий выбор.
Луна рекомендует
Очень важно быть терпимыми к словам и действиям других людей — они имеют полное право на свое собственное мнение. Энергию дня рекомендуется направить в конструктивное русло — объявлять окружающим войну не стоит, в результате можно пострадать самим.
Луна предостерегает
Необходимо отказаться от употребления алкоголя, даже если повод для этого окажется весомым: под его воздействием мы рискуем наговорить того, за что впоследствии будет стыдно.
Читайте также: