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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Астрология
Количество просмотров
92
Время на прочтение
2 мин

Лунный гороскоп: что можно и чего нельзя делать 24 октября

Луна — не только украшение ночного неба, ближайшее к Земле небесное тело и спутник нашей планеты, но и фактор, оказывающий серьезное влияние на все сферы нашей жизни.

Автор публикации
Фото автора: Мила Королева Мила Королева
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Луна

Луна / © Credits

Зная, какими характеристиками обладают конкретные лунные сутки, можно понять, почему происходят те или иные события, а мы реагируем на них только так, а не иначе.

Луна отвечает за наше самочувствие, работу, финансы, настроение, отношения с другими людьми, личную жизнь и вектор нашей деятельности, поэтому очень важно прислушаться к ее советам. Что нам рассказывает и рекомендует, а также от чего нас предостерегает Луна 24 октября?

Луна рассказывает

День, когда соблазны подстерегают нас на каждом шагу, противостоять им будет трудно, но, одновременно, можно и нужно. Неважно какого рода будет искушение, которому придется противостоять, главное — его преодолеть — в противном случае с последствиями своей слабости придется сталкиваться еще долгое время.

Луна рекомендует

Лучшим занятием для всех нас сегодня должна стать благотворительность: она отвлечет от грустных мыслей, которые могут одолевать в это время: помощь другим — прекрасная возможность понять, что им хуже, чем вам. Несмотря на выходной, отправиться на шопинг — не лучшая идея: в результате мы можем стать обладателем вещей, на которые бы в другое время и не взглянули, так что лучше обходить магазины стороной.

Луна предостерегает

Нежелательно поддаваться лени, которая будет одолевать нас с самого утра: возможно, заставить себя действовать с повышенным энтузиазмом нам и не удастся, но хотя бы заняться рутинной работой можно и нужно.

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