- Дата публикации
-
- Категория
- Астрология
- Количество просмотров
- 84
- Время на прочтение
- 2 мин
Лунный гороскоп: что можно и чего нельзя делать 24 сентября
Луна — не только украшение ночного неба, ближайшее к Земле небесное тело и спутник нашей планеты, но и фактор, оказывающий серьезное влияние на все сферы нашей жизни.
Зная, какими характеристиками обладают конкретные лунные сутки, можно понять, почему происходят те или иные события, а мы реагируем на них только так, а не иначе.
Луна отвечает за наше самочувствие, работу, финансы, настроение, отношения с другими людьми, личную жизнь и вектор нашей деятельности, поэтому очень важно прислушаться к ее советам. Что нам рассказывает и рекомендует, а также от чего нас предостерегает Луна сегодня — 24 сентября?
Луна рассказывает
День, когда зло противостоит добру, к счастью, сил для того, чтобы победить, ему не хватит. Тем не менее каждому из нас придется балансировать на грани добра и зла, выбирая то, что ближе каждому. Впрочем, важно помнить, что за свое решение — каким бы оно ни было — обязательно придется отвечать.
Луна рекомендует
День благоприятен для любой физической работы: можно делать ремонт, проводить генеральную уборку, наводить порядок на даче — собирать оставшийся урожай и заниматься консервацией.
Луна предостерегает
Нежелательно демонстрировать характер ни дома, ни на работе: ссора с близким человеком может привести к разводу, а конфликт на работе — как с коллегами, так и с начальством — к увольнению. Также сегодня необходимо воздержаться от алкогольных напитков — их прием может негативным образом сказаться как на самочувствии, так и на поведении: под влиянием винных паров можно наговорить лишнего.
