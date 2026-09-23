Лунный гороскоп: что можно и чего нельзя делать 24 сентября

Луна / © Credits

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Зная, какими характеристиками обладают конкретные лунные сутки, можно понять, почему происходят те или иные события, а мы реагируем на них только так, а не иначе.

Луна отвечает за наше самочувствие, работу, финансы, настроение, отношения с другими людьми, личную жизнь и вектор нашей деятельности, поэтому очень важно прислушаться к ее советам. Что нам рассказывает и рекомендует, а также от чего нас предостерегает Луна 24 сентября?

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Луна рассказывает

Один из самых счастливых дней лунного календаря, который обещают удачу всем представителям Зодиака без исключения.

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Луна рекомендует

Можно принимать серьезные решения и приступать к работе над проектами, которые долго время откладывались на потом — сейчас для этого наступает максимально благоприятное время. При этом начатое нельзя бросать на полпути — все, чем мы занимаемся в это время, необходимо доводить до конца. За поддержкой — прежде всего моральной — необходимо обратиться к друзьям — они охотно придут на помощь. Это также очень удачное время для того, чтобы успешно презентовать себя перед начальством — не стоит скромничать и скрывать сои способности и связанные с ними достижения.

Луна предостерегает

Главное, чем бы мы ни занимались, не раздумывать над каждым своим шагом, идти вперед, не останавливаясь и не сдавая назад. Нельзя оставлять в ближнем круге человека, который в этот день будет с вами конфликтовать: желание устроить ссор — признак недоброжелательного отношения, которое в другое время собеседник тщательно скрывает, поэтому необходимо удалить его из друзей.

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