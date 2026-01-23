ТСН в социальных сетях

Лунный гороскоп: что можно и чего нельзя делать 24 января

Луна — не только украшение ночного неба, ближайшее к Земле небесное тело и спутник нашей планеты, но и фактор, оказывающий серьезное влияние на все сферы нашей жизни

Луна

Луна / © Credits

Зная, какими характеристиками обладают конкретные лунные сутки, можно понять, почему происходят те или иные события, а мы реагируем на них только так, а не иначе.

Луна отвечает за наше самочувствие, работу, финансы, настроение, отношения с другими людьми, личную жизнь и вектор нашей деятельности, поэтому очень важно прислушаться к ее советам. Что нам рассказывает и рекомендует, а также от чего нас предостерегает Луна 24 января?

Луна рассказывает

День когда нельзя лгать и желать зла другим людям. Ложь очень быстро обнаружится и не лучшим образом отразится на вашей репутации, а недобрые посылы в адрес окружающих могут в самом скором времени вернуться к нам бумерангом.

Луна рекомендует

Энергию, которую каждый из нас почувствует в этот день, важно расходовать мудро и экономно. Успешными обещают быть любые действия, направленные на поиски новой работы: можно составлять отправлять резюме или обзванивать знакомых, в силах которых составить протекцию.

Луна предостерегает

Говорить в этот день можно как можно меньше, а молчать — как можно больше, в противном случае вскоре придется пожалеть о сказанных — сгоряча или по неосторожности — словах.

