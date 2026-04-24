Лунный гороскоп: что можно и чего нельзя делать 25 апреля
Луна — не только украшение ночного неба, ближайшее к Земле небесное тело и спутник нашей планеты, но и фактор, оказывающий серьезное влияние на все сферы нашей жизни.
Зная, какими характеристиками обладают конкретные лунные сутки, можно понять, почему происходят те или иные события, а мы реагируем на них только так, а не иначе.
Луна отвечает за наше самочувствие, работу, финансы, настроение, отношения с другими людьми, личную жизнь и вектор нашей деятельности, поэтому очень важно прислушаться к ее советам. Что нам рассказывает и рекомендует, а также от чего нас предостерегает Луна 25 апреля?
Луна рассказывает
День активизации сил зла, относиться к которым необходимо с опаской. Велика вероятность обмануться или быть обманутыми, став жертвой мошенников или просто негативно настроенных по отношению к нам людей.
Луна рекомендует
Хороший день для очищения — причем как на физическом, так и на моральном уровне. Нужно не только ограничить себя в питании и посетить баню или сауну, но и выбросить из головы плохие — и часто пугающие — мысли. Необходимо настроить себя на позитив и конструктив: Если проблема существует, ее необходимо решать, а если нет, то и переживать не о чем.
Луна предостерегает
Нельзя поддаваться сомнениям и страхам, поддаваться на провокации и вступать в конфликты — особенно если в них нас станут втягивать незнакомые люди. Опасно рисковать даже небольшими денежными суммами, убыток в результате может оказаться гораздо более серьезным, чем покажется на первый взгляд. Не стоит обращать внимания на сны с неприятным сюжетом: они вызовут негативные эмоции, но при этом — к счастью — не сбудутся.
