Лунный гороскоп: что можно и чего нельзя делать 25 августа

Зная, какими характеристиками обладают конкретные лунные сутки, можно понять, почему происходят те или иные события, а мы реагируем на них только так. а не иначе. Луна отвечает за наше самочувствие, работу, финансы, настроение, отношения с другими людьми, личную жизнь и вектор нашей деятельности, поэтому очень важно прислушаться к ее советам. Что нам рассказывает и рекомендует, а также от чего нас предостерегает Луна сегодня — 25 августа?

Луна рассказывает

День, когда тайное — существующее до сих пор только в скрытом состоянии — выйдет наружу и станет явным. Начнет приносить результаты все, что было сделано ранее и уже казалось напрасным трудом.

Луна рекомендует

Общаясь с окружающими, необходимо, как говорят в таких случаях, попридержать язык: резкие слова, сказанные сгоряча или невпопад, могут обидеть близкого человека, а заглаживать вину придется очень долго.

Луна предостерегает

Необходимо максимально внимательно отнестись к своему здоровью: при малейших сигналах о заболеваниях, которые будет посылать организм, нужно сразу же обращаться к врачу. Важно также осторожно обращаться с деньгами — даже полученную в супермаркете сдачу необходимо тщательно пересчитывать, о том, чтобы вкладываться в сомнительные предприятия, и речи быть не может.