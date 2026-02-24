Лунный гороскоп: что можно и чего нельзя делать 25 февраля

Луна / © Credits

Зная, какими характеристиками обладают конкретные лунные сутки, можно понять, почему происходят те или иные события, а мы реагируем на них только так. а не иначе.

Луна отвечает за наше самочувствие, работу, финансы, настроение, отношения с другими людьми, личную жизнь и вектор нашей деятельности, поэтому очень важно прислушаться к ее советам. Что нам рассказывает и рекомендует, а также от чего нас предостерегает Луна сегодня — 25 февраля?

Луна рассказывает

День активизации сил зла, которые могут представлять для нас опасность — причем, не только моральную, но и физическую. Мы будем страдать тот сомнений с одной стороны и легковерия — с другой, из-за чего легко можно будет стать жертвой заблуждений, обмана и мошенничества.

Луна рекомендует

Очень важно соблюдать осторожность в любой — непростой — профессиональной или житейской ситуации, не подаваться тревогам и страхам, не реагировать на чужие провокации, которых в это время будет очень много, и не участвовать в конфликтах.

Луна предостерегает

Категорическое табу — любые рискованные действия, особенно — в финансовой сфере: любые траты, сделанные в это время, с большой долей вероятности окажутся напрасными. Также нежелательно носить с собой крупные суммы денег, если, конечно, мы не хотим остаться без них.

