Лунный гороскоп: что можно и чего нельзя делать 25 июня

Луна / © Credits

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Зная, какими характеристиками обладают конкретные лунные сутки, можно понять, почему происходят те или иные события, а мы реагируем на них только так, а не иначе.

Луна отвечает за наше самочувствие, работу, финансы, настроение, отношения с другими людьми, личную жизнь и вектор нашей деятельности, поэтому очень важно прислушаться к ее советам. Что нам рассказывает и рекомендует, а также от чего нас предостерегает Луна 25 июня?

Луна рассказывает

День не самой позитивной лунной энергии, которая может плохо повлиять на наше настроение и моральное состояние в целом. Как правило, в такие лунные сутки мы становимся легко возбудимыми, мнительными и раздражительными, а значит, превращаемся в удобный объект самых разных манипуляций.

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Луна рекомендует

День — или хотя бы его предназначенную для работы часть — желательно провести в одиночестве: так мы не будем отвлекаться на посторонние раздражители и сможем сосредоточиться на решении стоящей перед нами профессиональной задачи. Также в это время не только можно, но и нужно анализировать все, что мы сделали в предыдущий период времени, причем это касается не только профессиональной деятельности, но и личной жизни. Это поможет сделать важные выводы как о совершенных ошибках, так и об успехах, которых удалось достичь: первых впредь удастся избежать, а вторые — повторить и приумножить.

Луна предостерегает

Очень важно быть осторожными в высказываниях: резкие или обидные слова в адрес окружающих людей могут стать поводом для серьезного конфликта — нам их долго не простят. Также категорически не рекомендуется никого обсуждать и тем более осуждать: вряд ли тому, о ком мы будем говорить, понравится такое наше поведение.

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