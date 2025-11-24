ТСН в социальных сетях

Астрология
51
2 мин

Лунный гороскоп: что можно и чего нельзя делать 25 ноября

Луна — не только украшение ночного неба, ближайшее к Земле небесное тело и спутник нашей планеты, но и фактор, оказывающий серьезное влияние на все сферы нашей жизни.

Мила Королева
Луна

Луна / © Credits

Зная, какими характеристиками обладают конкретные лунные сутки, можно понять, почему происходят те или иные события, а мы реагируем на них только так. а не иначе.

Луна отвечает за наше самочувствие, работу, финансы, настроение, отношения с другими людьми, личную жизнь и вектор нашей деятельности, поэтому очень важно прислушаться к ее советам. Что нам рассказывает и рекомендует, а также от чего нас предостерегает Луна сегодня — 35 ноября?

Луна рассказывает

Нынешний день, несмотря на разгар рабочей недели, звезды советуют посвящать не активным действиям, а интеллектуальной деятельности и размышлениям.

Луна рекомендует

Поскольку конфликтов в этот день не предвидится, а люди — даже незнакомые — будут склонны помогать друг другу, можно прооводить деловые переговоры и решать вопросы личного характера — успех в обоих случаях гарантирован. У многих из нас откроются экстрасенсорные способности, что сделает возможным поиск не только пропавших вещей и животных, но и людей, которые по каким-то причинам давно не выходят на связь.

Луна предостерегает

Нежелательно стричь волосы и ноги — посещение парикмахерской, даже если оно было запланировано заранее, лучше перенести.

